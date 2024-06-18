Уодделл: «Смена главного тренера будет в интересах «Коламбуса»

Президент по хоккейным операциям и генеральный менеджер «Коламбуса» Дон Уодделл прокомментировал увольнение Паскаля Венсана с поста главного тренера команды.

«Считаю Паскаля выдающимся человеком и умным хоккейным тренером, который очень много работал в прошедшем сезоне в тяжелых обстоятельствах, но я считаю, что перемены на скамейке запасных будут в интересах нашей команды. От имени франшизы я хочу поблагодарить Паскаля за его трудовую этику, профессионализм и вклад в течение трех сезонов в «Блю Джекетс», — приводит официальный сайт клуба слова Уодделла.

С 2021 года специалист работал в структуре «Блю Джэкетс», а в единственном сезоне под руководством Венсана «Коламбус» показал результат 27-43-12 (66 очков) и занял последнее место в Восточной конференции