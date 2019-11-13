Дон Черри: «Я не буду извиняться»

Известный хоккейный аналитик и телеведущий Дон Черри прокомментировал свои слова, за которые его уволили с канала Sportsnet. 85-летний шоумен лишился своей работы за высказывания про мигрантов, которые посчитали проявлением расизма.

— Я мог бы извиниться, если бы причинил людям боль, — цитирует Черри CityNews. — Я сказал вы, люди, имел ввиду вообще всех. Это могли быть ирландцы, англичане, шотландцы, но это не имело значения. Мои предки прибыли из Ирландии и Шотландии. Все здесь мигранты за исключением коренных наций. Но это не имеет никакого значения. И я не буду извиняться, но так оно и есть.