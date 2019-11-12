Дон Черри прокомментировал увольнение с ТВ

Известный хоккейный аналитик и телеведущий Дон Черри прокомментировал свое увольнение с канала Sportsnet. 85-летний шоумен лишился своей работы за высказывания, которые посчитали проявлением расизма. В программе «Уголок тренера» Черри пожаловался, что новые иммигранты накануне Дня поминовения не носят красные маки и не чтят канадские традиции.

— Я только что узнал, что Sportsnet уволил меня за комментарии, сделанные в «Уголке тренера», — цитирует Черри Toronto Sun. — Нет проблем.

Каждый в Канаде должен носить мак, чтобы почтить память наших павших солдат. Говорю правду и иду своей дорогой. Я посетил базы войск, был в Афганистане с нашими храбрыми солдатами на Рождество, был на кладбищах павших воинов по всему миру и почтил павших в «Уголке тренера». Было честью поддержать воюющих мужчин и женщин. Чтобы сохранить работу, не могу превратиться в прирученного робота.

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