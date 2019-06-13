Дон Черри: "Бостон" столкнулся с тем, что я называю кошмаром – вратарь в огне"

Хоккейный эксперт Дон Черри – о вратаре "Сент-Луиса" Джордане Биннингтоне во время седьмого матча финальной серии Кубка Стэнли с "Бостоном". В начале третьего периода "музыканты" ведут со счетом 2:0.

– "Брюинз" столкнулись с тем, что я называю кошмаром – вратарь в огне, – сказал Черри в эфире Sportsnet. – Со мной такое случалось, знаю, что они чувствуют. Помню, как в лифте он сказал: "Мы выигрываем чемпионат. Похоже, что так". Этот парень – новичок года, может быть, MVP. У него все отлично. Он не только должен быть новичком года, он должен получить "Конн Смайт Трофи", если они выиграют.

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