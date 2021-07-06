Доминик Дюшарм: «Продолжаем чувствовать то, что можем быть лучше»

Главный тренер «Монреаля» Доминик Дюшарм после победы над «Тампой» в четвертом матче серии финала Кубка Стэнли (3:2 ОТ, 1-3 в серии) назвал главную причину удачного исхода встречи.

«Для меня это не стало сюрпризом. Мы говорили о том, что и как надо менять, и для нас это был еще один вызов. Сегодня мы играли с большой отдачей. Да, не идеально. Но мы продолжаем чувствовать то, что можем быть лучше. Постараемся доказать это в пятом матче в Тампе. Хотя там, конечно, не будет легче», — цитирует тренера сайт НХЛ.

Главный тренер «Канадиенс» Доминик Дюшарм вернул в состав форварда Джейка Эванса, а также двух защитников — Бретта Кулака и Александра Романова, которые в регулярном чемпионате часто играли в паре.