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Доминик Дюшарм: «Продолжаем чувствовать то, что можем быть лучше»

09:38
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Главный тренер «Монреаля» Доминик Дюшарм после победы над «Тампой» в четвертом матче серии финала Кубка Стэнли (3:2 ОТ, 1-3 в серии) назвал главную причину удачного исхода встречи.

«Для меня это не стало сюрпризом. Мы говорили о том, что и как надо менять, и для нас это был еще один вызов. Сегодня мы играли с большой отдачей. Да, не идеально. Но мы продолжаем чувствовать то, что можем быть лучше. Постараемся доказать это в пятом матче в Тампе. Хотя там, конечно, не будет легче», — цитирует тренера сайт НХЛ.

Главный тренер «Канадиенс» Доминик Дюшарм вернул в состав форварда Джейка Эванса, а также двух защитников — Бретта Кулака и Александра Романова, которые в регулярном чемпионате часто играли в паре.

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Иван Шитик все материалы автора

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