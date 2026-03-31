Доми подрался с Гудасом за травму, нанесенную Мэтььюсу

Нападающий «Торонто» Макс Доми сразу после вбрасывания вбрасывания подрался с защитником «Анахайма» Радко Гудасом.

Ранее капитан «Мейпл Лифс» Остон Мэттьюс получил травму колена после после силового приема от чеха в конце второго периода прошлого матча регулярного чемпионата НХЛ между командами, завершившемся победой «Торонто» со счетом 6:4. В результате игрок «Дакс» был удален до конца игры и получил дисквалификацию на пять матчей.

Также 31-летний Доми подрался с российским защитником Павлом Минтюковым.