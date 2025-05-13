Доми оштрафован на 5000 долларов по итогам четвертого матча серии с «Флоридой»

Форвард «Торонто» Макс Доми оштрафован по итогам четвертого матча серии плей-офф НХЛ против «Флориды» (0:2).

30-летний канадец оштрафован на 5000 долларов за удар форварда «Пантерз» Александра Баркова в третьем периоде встречи. Деньги пойдут в Фонд экстренной помощи игрокам.

В текущем плей-офф Доми провел 10 матчей, в которых набрал 4 (2+2) очка.