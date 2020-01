Североамериканский сайт Yahoo! Sports подшутил над голкипером «Рейнджерс» Игорем Шестеркиным, проводящим первый матч в лиге. Во встрече против «Колорадо» (2:2, начало второго периода) он пропустил два гола после трех бросков. В обоих случаях он пропустил в «домик». Защитник Адам Фокс допустил две результативные ошибки.

— В последних четырех сезонах в КХЛ и АХЛ Игорь Шестеркин в среднем не пропускал более двух голов за матч, — отмечено в Twitter Yahoo! Sports. — Он не играл против Натана Маккиннона. Добро пожаловать в НХЛ, приятель.

In his last 4 seasons of KHL and AHL action, Igor Shesterkin didn't post a GAA over 2.00. He also didn't play against Nathan MacKinnon.



Welcome to the NHL, bud.

