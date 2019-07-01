"Добро пожаловать в "Большое яблоко", Хлебушек". Лундквист поприветствовал Панарина

Вратарь "Нью-Йорк Рейнджерс" Хенрик Лундквист отреагировал на подписание контракта с Артемием Панариным. Он заключил с "синерубашечниками" семилетнее соглашение.

– Добро пожаловать в "Большое яблоко", Хлебушек, – написал Лундквист в своем Twitter. Отметим, что "Большое яблоко" является самым известным прозвищем Нью-Йорка.

Welcome to the Big Apple Breadman!#NYR 🍞🍎🗽 — Henrik Lundqvist (@HLundqvist30) 1 июля 2019 г.

В минувшем сезоне Панарин выступал за "Коламбус". Он провел 89 матчей за "Блю Джэкетс" и набрал 98 (33+65) очков.

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