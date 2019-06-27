"Добро пожаловать, Артемий". "Рейнджерс" приветствует Панарина. Фото

"Рейнджерс"​ на табло домашней арены поприветствовал российского нападающего Артемия Панарина.

- Добро пожаловать, Артемий, - такая надпись появилась на табло рядом с фотографией хоккеиста. Фото было опубликовано в Твиттере. Россиянин ранее прибыл в Нью-Йорк.

Панарин, права на которого на данный момент принадлежат "Коламбусу", 1 июля станет неограниченно свободным агентом. Такая же ситуация и российского голкипера "Блю Джейетс" Сергея Бобровского.

27-летний россиянин в прошлом сезоне провел 79 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 87 (28+59) очков. В плей-офф он провел 10 матчей и набрал 11 (5+6) очков.

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