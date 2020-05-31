«До пандемии тяжело заболела, это напоминало воспаление легких». Жена Малкина рассказала о сдаче теста на коронавирус

Анна Кастерова, жена форварда «Питтсбурга» Евгения Малкина, в интервью «СЭ» рассказала о сдаче тестов на коронавирусную инфекцию.

— Еще в первой декаде апреля вы всей семьей сдали отрицательный тест на коронавирус. Сделали его на всякий случай?

— Я сильно нервничала и хотела узнать все касательно антител. Незадолго до пандемии в Питтсбурге я тяжело заболела, у меня было простудное заболевание, которое напоминало воспаление легких. Думала, что переболела еще раньше. Но у нас не нашли ни антител, ни вируса. Сейчас все привыкли к этой ситуации и подстроились под нее. Сначала было очень нервозно. Хотя Женя относится к этому более спокойно. (Игорь Рабинер)

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