НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«До пандемии тяжело заболела, это напоминало воспаление легких». Жена Малкина рассказала о сдаче теста на коронавирус

18:00
Анна Кастерова. Фото Instagram
Анна Кастерова. Фото Instagram
Теги:

Анна Кастерова, жена форварда «Питтсбурга» Евгения Малкина, в интервью «СЭ» рассказала о сдаче тестов на коронавирусную инфекцию.

— Еще в первой декаде апреля вы всей семьей сдали отрицательный тест на коронавирус. Сделали его на всякий случай?

— Я сильно нервничала и хотела узнать все касательно антител. Незадолго до пандемии в Питтсбурге я тяжело заболела, у меня было простудное заболевание, которое напоминало воспаление легких. Думала, что переболела еще раньше. Но у нас не нашли ни антител, ни вируса. Сейчас все привыкли к этой ситуации и подстроились под нее. Сначала было очень нервозно. Хотя Женя относится к этому более спокойно. (Игорь Рабинер)

Первую часть интервью с Кастеровой читайте здесь

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020 и возвращение




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир