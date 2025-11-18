Нападающий «Коламбуса» Воронков забил «Монреалю»

Российский нападающий «Коламбуса» Дмитрий Воронков забил гол в ворота «Монреаля» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

25-летний россиянин отличился на 34-й минуте и сделал счет 3:1 в пользу своей команды.

В сезоне-2025/26 Воронков в 19 матчах набрал 15 (8+7) очков.