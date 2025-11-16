Воронков забил с передачи Марченко

Нападающий «Коламбуса» Дмитрий Воронков забил гол в ворота «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

25-летний россиянин реализовал большинство на 16-й минуте и сделал счет 1:1. Ему ассистировал в том числе российский форвард Кирилл Марченко.

В сезоне-2025/26 Воронков в 18 матчах набрал 14 (7+7) очков.