Васильев: «У Овечкина есть все шансы побить рекорд Гретцки уже в этом сезоне»

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал погоню российского форварда «Вашингтона» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

«У него есть все шансы побить рекорд Гретцки уже в этом сезоне. 24 шайбы для него в оставшихся 40 с небольшим матчах регулярного чемпионата — вполне достижимый показатель. То есть, ему надо забрасывать чуть чаще, чем раз в два матча. С учетом того, как он кладет эти шайбы в этом сезоне, видно хорошее настроение. Я думаю, что он это сделает именно в этом сезоне, а не в году», — цитирует «ВсеПроСпорт» Васильева.

За карьеру в НХЛ Овечкин забил 871 гол, до снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894 гола) ему осталось забросить 23 шайбы.