Дмитрий Тимашов: «Не думал, что я так быстро забью свой первый гол в НХЛ»

Шведский хоккеист украинского происхождения, форвард «Торонто» Дмитрий Тимашов — о своем первом голе в НХЛ. Его команда обыграла «Бостон» (4:3 ОТ).

— Конечно, сбылась моя мечта, я всегда мечтал забить первый гол, — цитирует Тимашова официальный сайт лиги. — Не думал, что это произойдет так быстро, потому что забиваю я не очень много. Я больше распасовщик, но забить, конечно, все равно приятно.

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