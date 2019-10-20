Дмитрий Тимашов: «Не думал, что я так быстро забью свой первый гол в НХЛ»
12:07
Шведский хоккеист украинского происхождения, форвард «Торонто» Дмитрий Тимашов — о своем первом голе в НХЛ. Его команда обыграла «Бостон» (4:3 ОТ).
— Конечно, сбылась моя мечта, я всегда мечтал забить первый гол, — цитирует Тимашова официальный сайт лиги. — Не думал, что это произойдет так быстро, потому что забиваю я не очень много. Я больше распасовщик, но забить, конечно, все равно приятно.
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https://www.nhl.com/ru/news/roundup-of-october-19-nhl-action/c-310302868
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