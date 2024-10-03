Свищев — о критике Гашеком россиян в НХЛ: «Может, не доплатили ему в России, может, девушка обидела»
Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на высказывания бывшего чешского хоккеиста Доминика Гашека касательно российских хоккеистов в НХЛ.
Ранее Гашек вновь раскритиковал руководство НХЛ за их позицию по российским хоккеистам.
«Он давно высказывается не лучшим образом о российских хоккеистах, причем это началось не с начала СВО, а гораздо раньше. Непонятно, что с ним случилось. Возможно, он чем-то остался недоволен со времен игры в России: может, не доплатили ему, может, девушка какая-то его обидела. Но политика — это не его. К слову, он баллотировался в парламент в Чехии и не прошел. Это говорит о том, что Гашека не воспринимают как героя, не воспринимают как человека, которому можно доверять и отдавать свои голоса. Его это бесит и он пытается зарабатывать себе какие-то политические очки», — сказал Свищев «СЭ».
Депутат Госдумы также поделился мнением, повлияют ли слова Гашека на руководство НХЛ.
«Он критикует НХЛ. А в этой организации работают люди прагматичные. Если им будет выгодно, они будут работать и с россиянами, и с африканцами, и с азиатами, с кем угодно. Гашека тут точно никто слушать не будет», — добавил Свищев.
Отметим, что в сезоне-2010/2011 Доминик Гашек выступал за московский «Спартак». В январе 2024 года, после очередного антироссийского заявления чеха, Вячеслав Фетисов предложил ему вернуть заработанные в России деньги, на что бывший вратарь ответил отказом.
Первый матч НХЛ в сезоне-2024/25 пройдет 4 октября. «Баффало» встретится с «Нью-Джерси» в Праге в рамках Глобальной серии лиги.
Дарик Агаларов
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Баффало – Нью-Джерси
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