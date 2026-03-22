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Орлов забил третий гол в сезоне НХЛ

Павел Лопатко

Российский защитник «Сан-Хосе» Дмитрий Орлов забросил шайбу в ворота «Филадельфии» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ (1:4).

34-летний россиянин отличился на 34-й минуте и сравнял счет (1:1).

В сезоне-2025/26 Орлов в 68 матчах набрал 29 (3+26) очков.

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Дмитрий Орлов
НХЛ
ХК Сан-Хосе Шаркс
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