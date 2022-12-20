Дмитрий Орлов вышел на девятое место по голам среди защитников в истории «Вашингтона»

Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов стал автором победной шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта» (4:3 ОТ).

Этот гол стал для россиянина 59-м за «Кэпиталз». Орлов вышел на девятое место по шайбам среди защитников в истории «Вашингтона», он опередил по этому показателю Эла Айэфрейти (58).

Рекорд по голам среди защитников в истории «Кэпиталз» принадлежит Кевину Хэтчеру (149), второе место занимает Сергей Гончар (144), на третьей строчке — Джон Карлсон (140).