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Сегодня, 07:29

Дмитрий Орлов вышел на девятое место по голам среди защитников в истории «Вашингтона»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Дмитрий Орлов.
Фото Global Look Press

Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов стал автором победной шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта» (4:3 ОТ).

Этот гол стал для россиянина 59-м за «Кэпиталз». Орлов вышел на девятое место по шайбам среди защитников в истории «Вашингтона», он опередил по этому показателю Эла Айэфрейти (58).

Рекорд по голам среди защитников в истории «Кэпиталз» принадлежит Кевину Хэтчеру (149), второе место занимает Сергей Гончар (144), на третьей строчке — Джон Карлсон (140).

Дмитрий Орлов
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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