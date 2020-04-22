Дмитрий Орлов: «Первый месяц хоккея будет ужасен»

Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов рассказал, чем занимается на карантине. Из-за пандемии коронавируса сезон прерван на неопределенный срок.

— Мы не выходим из дома, стараемся самоизолироваться, — приводит слова Орлова российская версия официального сайта НХЛ — По прилету я был на домашнем карантине. У меня сделали мазок на коронавирус, результат пришел отрицательный. Это обнадежило. Так что сейчас работаю на лестничной площадке, особенно на улицу не выхожу и стараюсь быть с семьей. Наверное, это единственный плюс всей ситуации. В сезоне такой возможности нет. А сейчас можно провести время с ребенком и смотреть как он растет.

Мы ведь привыкли играть в хоккей, это наша работа, которой приятно заниматься. Возвращаться и набирать форму будет тяжело. Когда долго не катаешься, всегда бывают проблемы. Знаю это по себе и периодам с травмами. Игровая практика нужна. Первый месяц хоккея будет ужасен, потому что люди не будут понимать, куда бежать и что делать. Игровую форму будет набрать тяжелее всего. Игровые качества уходят. Чем больше мы не катаемся, тем ситуация усугубляется.