Защитник «Каролины» Дмитрий Орлов в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова известного путешественника Федора Конюхова, заявившего, что капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не прославляет свою родину в Америке.

— Нет, конечно, я не согласен с этим. Человек решил так, сказал. Это его личное мнение. Все, кто знаком с Сашей, знают, как он любит Россию. Поэтому, думаю, на это не надо обращать внимание и слушать, — сказал Орлов.

— Как вы думаете, могут ли такие высказывания задеть Овечкина?

— Я думаю, это больше к Саше вопрос. Конечно, какой-то негатив в твою сторону, тем более не по факту. Не нужно это иногда говорить. Но человек сказал, это его личное мнение.

Ранее Конюхов раскритиковал Овечкина за выступление в Америке и заявил, что не подал бы ему руки. Овечкин играет в «Вашингтон» с 2005 года. На счету 38-летнего россиянина — 853 гола за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, он идет на втором месте в списке лучших снайперов в истории лиги. До рекорда Уэйна Гретцки остается 41 гол.

Орлов был задрафтован «Вашингтоном» в 2009 году и выступал в столичном клубе с 2011 года до 2023-го. Защитник вместе с соотечественниками Овечкиным и Евгением Кузнецовым выиграл Кубок Стэнли-2018, первый в истории «Кэпиталз».

Софья Грецкая