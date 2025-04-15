Дмитрий Орлов: «Слухи про КХЛ — бред, хотел бы сыграть там на исходе карьеры, а сейчас — продолжать в НХЛ»

Защитник «Каролины», бывший партнер Александра Овечкина по «Кэпиталз» Дмитрий Орлов в эксклюзивном интервью «СЭ» заявил, что пока не собирается играть в России.

В феврале 2023 года «Вашингтон» обменял российского защитника в «Бостон». Спустя несколько месяцев он в статусе свободного агента подписал контракт с «Каролиной».

— Ты болезненно тогда отнесся к обмену?

— Непросто было, конечно. Хотелось остаться, но не договорились о новом контракте. Теперь я в другой команде, но все равно приезжаю в Вашингтон с хорошими воспоминаниями. На арене крутили посвященный мне ролик, когда первая игра была в прошлом сезоне. Моя семья прилетала и была на том матче, так что это был для меня особенный момент.

— Исключаешь для себя вариант, при котором, став этим летом свободным агентом, вернешься в «Кэпиталз»? Как Ларс Эллер, которого, правда, обратно обменяли.

— Не знаю. Думаю, у них есть защитники, которых подписали, и они играют. Поэтому не думаю. Вряд ли такое летом будет возможным.

— Но ты, как и говорил мне осенью, хочешь остаться в НХЛ?

— Да, конечно. Слухи про КХЛ — это полный бред, я никогда не вел никаких переговоров. Странно, что все это появляется. Конечно, хотел бы сыграть там на исходе карьеры, а сейчас — продолжать играть в НХЛ, — сказал Орлов.