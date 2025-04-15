Дмитрий Орлов: «То, что Овечкин не побил рекорд в пустые ворота, достойно уважения»

Защитник «Каролины», бывший партнер Александра Овечкина по «Кэпиталз» Дмитрий Орлов в эксклюзивном интервью «СЭ» заявил, что его друг поступил правильно, не став забивать рекордный гол в пустые ворота в игре против «Чикаго».

— Ты думал, что он это может сделать на выезде, или предполагал, что отложит до домашнего матча?

— На эту тему было много разговоров. Но мое мнение: чем раньше, тем лучше, не надо было ничего специально ждать. А до этого он совершил еще один хороший поступок, когда не стал выходить и забивать с «Чикаго» в пустые ворота. Это достойно уважения, потому что рекорд надо устанавливать, забивая вратарю. Поэтому думаю, что все сложилось так, как и должно было. Как распорядилась судьба.

— Но ведь если бы забил в пустые, то оформил бы хет-трик. А это так эффектно — установить такой рекорд хет-триком! С морем брошенных с трибун бейсболок!

— В любом случае ничего уже не изменить, история написана!

— И написана она российским форвардом и российским вратарем. Овечкин сам в нашем коротком разговоре после игры посмеялся: «Русский русскому дал забить».

— Тоже — история! Сорока же, по-моему, не пропускал от него?

— Именно так.

— Ну вот и решил напоследок, ха-ха! — сказал Орлов.

Овечкин забросил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и установил новый снайперский рекорд лиги 6 апреля в матче против «Айлендерс» в Нью-Йорке (1:4), обойдя Уэйна Гретцки (894). 14 апреля 39-летний россиянин отличился в домашней игре с «Коламбусом» (1:4) и обновил собственный снайперский рекорд, теперь на его счету 896 голов в регулярных чемпионатах.

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