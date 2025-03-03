Орлов: «Овечкин — молодец. Он приближается к рекорду, которого все ждут»

Защитник «Каролины» Дмитрий Орлов поделился мнением о погоне капитана «Вашингтона» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

«Саша, конечно, молодец. У него хорошая статистика, и он приближается к рекорду, который все ждут», — цитирует Орлова «ВсеПроСпорт».

В общей сложности на счету 39-летнего Овечкина 884 гола за карьеру в НХЛ, ему осталось забросить 11 шайб, чтобы превзойти рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах.