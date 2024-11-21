Орлов об отставке Монтгомери из «Бостона»: «Написал ему сообщение, пожелал удачи»

Защитник «Каролины», обладатель Кубка Стэнли в составе «Вашингтона» Дмитрий Орлов в интервью «СЭ» прокомментировал отставку из «Бостона» главного тренера Джима Монтгомери, с которым он работал в «Брюинз» в конце позапрошлого сезона.

«И до меня, и при мне тогда в «Бостоне» была очень хорошая команда, взяла Президентский кубок, побила все рекорды. Монтгомери очень понравился мне и как человек, и как тренер. Удивился его увольнению, жалко, что оно случилось. Я даже ему сообщение написал, пожелал удачи. Он мне ответил. Надеюсь, скоро он найдет новую работу.

Считаю, что он отличный специалист, понимает хоккей. За то недолгое время, которое я был в «Бостоне», мне показалось, что он многое дает команде. К сожалению, у нас не получилось пройти дальше первого раунда, хотя для этого было все. Команда была отличная, много мастерства, понимание, как надо играть. Но не всегда все складывается так, как хотелось бы. Тем больше ценю ту победу в Кубке, которая была в 2018 году с «Вашингтоном», — сказал Орлов.