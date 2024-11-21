Орлов — о финале Кубка Стэнли-2024: «Болел за земляка Бобровского и друга детства Тарасенко»

Защитник «Каролины», обладатель Кубка Стэнли в составе «Вашингтона» Дмитрий Орлов в интервью «СЭ» рассказал, за кого и почему болел в последнем финале Кубка Стэнли.

— Видно, что у них («Флориды». — Прим. И.Р.) в команде появилась победная культура. Этим летом многие ребята, как и у нас в «Каролине», из «Пантерз» ушли, но они все равно в этом сезоне играют отлично. Понятно, что в этом большая заслуга Сереги Бобровского.

— Земляка вашего.

— Да, конечно! Я был очень рад за Серегу — и не только потому, что он из Новокузнецка, а потому, что знаю, как он шел к этому. Он был и остается одним из лучших вратарей лиги. Две «Везины» — и, дай бог, еще будут.

— За него болели в финале Кубка Стэнли «Флорида» — «Эдмонтон»?

— Ну, конечно, хотел, чтобы Серега выиграл! Тем более второй раз в финале, и неизвестно, как дальше карьера сложится. Поэтому был за него. И за Володю Тарасенко, моего друга детства, с которым у нас сохранились такие же отношения, как когда-то. Буквально пару часов назад с ним созванивались, разговаривали, интересовались, как друг у друга дела.

Хоккейный мир такой — мы все общаемся и стараемся друг друга поддерживать. Можно представить, как им и вообще всей «Флориде» было сложно, когда, ведя в серии 3-0, они проиграли три следующих матча финала. Какое это психологическое давление. Но они его выдержали и победили.

— Отпраздновали как-то с земляком Бобровским его победу?

— Летом я отмечал свой день рождения, позвал Серегу, он приехал. Был очень рад его видеть. И, конечно, поздравил с достижением, к которому он шел всю жизнь.

— Это было в Новокузнецке, для которого Кубок Стэнли Боба стал вторым в истории после вашего?

— Нет. Дома, как всегда, был в начале отпуска. А день рождения отмечал уже в Москве. Там и увиделись, — сказал Орлов.