Орлов — о финале Кубка Стэнли-2024: «Болел за земляка Бобровского и друга детства Тарасенко»
Защитник «Каролины», обладатель Кубка Стэнли в составе «Вашингтона» Дмитрий Орлов в интервью «СЭ» рассказал, за кого и почему болел в последнем финале Кубка Стэнли.
— Видно, что у них («Флориды». — Прим. И.Р.) в команде появилась победная культура. Этим летом многие ребята, как и у нас в «Каролине», из «Пантерз» ушли, но они все равно в этом сезоне играют отлично. Понятно, что в этом большая заслуга Сереги Бобровского.
— Земляка вашего.
— Да, конечно! Я был очень рад за Серегу — и не только потому, что он из Новокузнецка, а потому, что знаю, как он шел к этому. Он был и остается одним из лучших вратарей лиги. Две «Везины» — и, дай бог, еще будут.
— За него болели в финале Кубка Стэнли «Флорида» — «Эдмонтон»?
— Ну, конечно, хотел, чтобы Серега выиграл! Тем более второй раз в финале, и неизвестно, как дальше карьера сложится. Поэтому был за него. И за Володю Тарасенко, моего друга детства, с которым у нас сохранились такие же отношения, как когда-то. Буквально пару часов назад с ним созванивались, разговаривали, интересовались, как друг у друга дела.
Хоккейный мир такой — мы все общаемся и стараемся друг друга поддерживать. Можно представить, как им и вообще всей «Флориде» было сложно, когда, ведя в серии 3-0, они проиграли три следующих матча финала. Какое это психологическое давление. Но они его выдержали и победили.
— Отпраздновали как-то с земляком Бобровским его победу?
— Летом я отмечал свой день рождения, позвал Серегу, он приехал. Был очень рад его видеть. И, конечно, поздравил с достижением, к которому он шел всю жизнь.
— Это было в Новокузнецке, для которого Кубок Стэнли Боба стал вторым в истории после вашего?
— Нет. Дома, как всегда, был в начале отпуска. А день рождения отмечал уже в Москве. Там и увиделись, — сказал Орлов.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|18
|14
|4
|28
|2
|Вашингтон
|18
|13
|5
|27
|3
|Нью-Джерси
|21
|12
|9
|26
|4
|Рейнджерс
|17
|12
|5
|25
|5
|Айлендерс
|19
|7
|12
|19
|6
|Филадельфия
|20
|8
|12
|18
|7
|Питтсбург
|21
|7
|14
|18
|8
|Коламбус
|18
|7
|11
|16
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|20
|12
|8
|26
|2
|Флорида
|19
|12
|7
|25
|3
|Тампа-Бэй
|17
|10
|7
|21
|4
|Баффало
|19
|9
|10
|19
|5
|Бостон
|20
|8
|12
|19
|6
|Оттава
|18
|8
|10
|17
|7
|Детройт
|18
|7
|11
|16
|8
|Монреаль
|19
|7
|12
|16
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|19
|16
|3
|32
|2
|Миннесота
|18
|12
|6
|27
|3
|Даллас
|18
|12
|6
|24
|4
|Колорадо
|19
|10
|9
|20
|5
|Юта
|18
|7
|11
|17
|6
|Сент-Луис
|20
|8
|12
|17
|7
|Нэшвилл
|20
|6
|14
|15
|8
|Чикаго
|19
|6
|13
|13
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|19
|11
|8
|24
|2
|Калгари
|19
|10
|9
|23
|3
|Лос-Анджелес
|20
|10
|10
|23
|4
|Эдмонтон
|20
|10
|10
|22
|5
|Ванкувер
|18
|9
|9
|21
|6
|Сиэтл
|20
|10
|10
|21
|7
|Анахайм
|18
|8
|10
|18
|8
|Сан-Хосе
|21
|6
|15
|16
|21.11
|03:30
|
Торонто – Вегас
|3 : 0
|21.11
|03:30
|
Филадельфия – Каролина
|1 : 4
|21.11
|04:00
|
Даллас – Сан-Хосе
|5 : 2
|21.11
|06:00
|
Сиэтл – Нэшвилл
|3 : 0
|21.11
|06:30
|
Лос-Анджелес – Баффало
|0 : 1