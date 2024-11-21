Орлов рассказал о дружбе с Овечкиным: «Не только мы, но и наши жены дружат. Мы были соседями в Вашингтоне»
Защитник «Каролины», обладатель Кубка Стэнли в составе «Вашингтона» Дмитрий Орлов в интервью «СЭ» рассказал об их близкой дружбе с Александром Овечкиным и его семьей.
— Весной разговаривал с Настей, женой Овечкина, и она сказала о вашем обмене из «Вашингтона»: «Это был сложный момент для нас, потому что мы очень дружим, и их не хватает. Когда я приехала — они уже здесь были. Варя, жена Димы, — крестная нашего сына Сергея». То есть вы с Овечкиным не просто друзья, а родственники!
— Так и есть. В том числе и поэтому впервые в жизни переходить в другой клуб НХЛ после 12 лет в Вашингтоне было тяжело. Не только мы, но и наши жены дружат. Мы с Овечкиными были соседями в Вашингтоне, у нас дома были рядом. Но так сложилось. Самое главное, что мы по-прежнему дружим, общаемся и поддерживаем друг друга.
— Каков Овечкин в общении семьями, за пределами льда? Что больше всего любит обсуждать, кроме хоккея?
— Пусть наши разговоры лучше остаются за нашим столом. Всегда приятно видеться. Есть о чем вспомнить — матчи, застолья, да много всего. У нас было много хороших моментов — и, уверен, будут еще!
Когда я только начинал в НХЛ, Саша говорил мне фразу, которую он, в свою очередь, слышал от ветеранов, когда сам пришел в лигу: «Время летит, и надо ценить каждый день». Теперь понимаю, насколько он был прав. Каждый год пролетает быстро, и надо стараться дорожить каждой минутой, которая у тебя здесь есть, и делать ее счастливой. У меня уже 14-й сезон в НХЛ, и хочу, чтобы их было как можно больше!
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|18
|14
|4
|28
|2
|Вашингтон
|18
|13
|5
|27
|3
|Нью-Джерси
|21
|12
|9
|26
|4
|Рейнджерс
|17
|12
|5
|25
|5
|Айлендерс
|19
|7
|12
|19
|6
|Филадельфия
|20
|8
|12
|18
|7
|Питтсбург
|21
|7
|14
|18
|8
|Коламбус
|18
|7
|11
|16
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|20
|12
|8
|26
|2
|Флорида
|19
|12
|7
|25
|3
|Тампа-Бэй
|17
|10
|7
|21
|4
|Баффало
|19
|9
|10
|19
|5
|Бостон
|20
|8
|12
|19
|6
|Оттава
|18
|8
|10
|17
|7
|Детройт
|18
|7
|11
|16
|8
|Монреаль
|19
|7
|12
|16
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|19
|16
|3
|32
|2
|Миннесота
|18
|12
|6
|27
|3
|Даллас
|18
|12
|6
|24
|4
|Колорадо
|19
|10
|9
|20
|5
|Юта
|18
|7
|11
|17
|6
|Сент-Луис
|20
|8
|12
|17
|7
|Нэшвилл
|20
|6
|14
|15
|8
|Чикаго
|19
|6
|13
|13
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|19
|11
|8
|24
|2
|Калгари
|19
|10
|9
|23
|3
|Лос-Анджелес
|20
|10
|10
|23
|4
|Эдмонтон
|20
|10
|10
|22
|5
|Ванкувер
|18
|9
|9
|21
|6
|Сиэтл
|20
|10
|10
|21
|7
|Анахайм
|18
|8
|10
|18
|8
|Сан-Хосе
|21
|6
|15
|16
|21.11
|03:30
|
Торонто – Вегас
|3 : 0
|21.11
|03:30
|
Филадельфия – Каролина
|1 : 4
|21.11
|04:00
|
Даллас – Сан-Хосе
|5 : 2
|21.11
|06:00
|
Сиэтл – Нэшвилл
|3 : 0
|21.11
|06:30
|
Лос-Анджелес – Баффало
|0 : 1