Дмитрий Куликов: "Виннипегу" по силам побороться за титул"

Защитник "Виннипега" Дмитрий Куликов считает, что его команда может выиграть Кубок Стэнли в нынешнем сезоне. В первом раунде плей-офф "Джетс" сыграют с "Сент-Луисом".

– В этом году настроены только на победу в плей-офф, – цитируют Куликова "Известия". – В прошлом сезоне мы добились хорошего результата, и теперь болельщики ждут от нас успеха. Будет непросто, тем более что соперники стали гораздо более серьезно готовиться к матчам с нами, чем раньше. Но нам по силам бороться за титул.

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