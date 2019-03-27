Дмитрий Куликов: "Приятно, что рядом появился соотечественник Киселевич"

Защитник "Виннипега" Дмитрий Куликов в интервью "Известиям" рассказал, как в команде встретили россиянина Богдана Киселевича. В феврале он перебрался в "Джетс" из "Флориды".
– Как в команде встретили Богдана Киселевича?
– Отлично. И мне приятно, что рядом появился соотечественник.
– Для вас это важный момент?
– В жизни ничего особо не поменялось. Просто приятно иметь в команде русскоязычного партнера.
– Богдан освоил английский?
– Хорошо освоил – вполне нормально разговаривает со всеми.
– Помогаете ему в быту?
– Помог найти машину, чтобы он хоть как-то передвигался по городу. Если есть какие-то вопросы, Богдан ко мне обращается.
– Много общаетесь?
– Конечно. В раздевалке постоянно. Так, чтобы вне тренировок куда-то сходить, пока не было возможности. С момента прихода Богдана у нас было много выездов – дома мы проводили мало времени. Поначалу он должен немного освоиться, поэтому в Виннипеге вне площадки мы общаемся нечасто. А внутри команды всегда поддерживаем контакт.
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https://iz.ru/860560/dmitrii-laru-aleksei-fomin/kazhetsia-chto-v-nkhl-kucherov-igraet-protiv-detei