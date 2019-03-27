Дмитрий Куликов: "Приятно, что рядом появился соотечественник Киселевич"

Защитник "Виннипега"​ Дмитрий Куликов в интервью "Известиям" рассказал, как в команде встретили россиянина Богдана Киселевича​. В феврале он перебрался в "Джетс" из "Флориды".

– Как в команде встретили Богдана Киселевича?

– Отлично. И мне приятно, что рядом появился соотечественник.

– Для вас это важный момент?

– В жизни ничего особо не поменялось. Просто приятно иметь в команде русскоязычного партнера.

– Богдан освоил английский?

– Хорошо освоил – вполне нормально разговаривает со всеми.

– Помогаете ему в быту?

– Помог найти машину, чтобы он хоть как-то передвигался по городу. Если есть какие-то вопросы, Богдан ко мне обращается.

– Много общаетесь?

– Конечно. В раздевалке постоянно. Так, чтобы вне тренировок куда-то сходить, пока не было возможности. С момента прихода Богдана у нас было много выездов – дома мы проводили мало времени. Поначалу он должен немного освоиться, поэтому в Виннипеге вне площадки мы общаемся нечасто. А внутри команды всегда поддерживаем контакт.