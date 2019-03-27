02:18 | Хоккей — НХЛ

Дмитрий Куликов: "Кучерова хоть держи, хоть рядом с ним стой – он все равно очки набирает"

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Защитник "Виннипега"Дмитрий Куликов в интервью "Известиям" признался, что впечатлен уровнем игры нападающего "Тампа-Бэй" Никиты Кучерова. В этом сезоне он набрал 121 (38+83) очко.

– Вас не удивляет хоккей, который показывает сейчас Никита Кучеров?

– Когда мы играли против "Тампы", мне показалось, что Кучерова вообще невозможно остановить. Его хоть держи, хоть рядом с ним стой – он все равно очки набирает. Даже смешно становится – кажется, что он играет против детей.

– Кучеров сейчас – лучший игрок НХЛ?

– Конечно. Это же по очкам видно. Лучший бомбардир НХЛ все-таки по системе "гол+пас".

Дополнительная информация

https://iz.ru/860560/dmitrii-laru-aleksei-fomin/kazhetsia-chto-v-nkhl-kucherov-igraet-protiv-detei

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