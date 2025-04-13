Губерниев высмеял Доминика Гашека: «Скоро станет рептилией и будет грызть лед»

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на высказывания бывшего голкипера сборной Чехии Доминика Гашека.

Ранее канадец Уэйн Гретцки обрадовался, что его снайперский рекорд в регулярных чемпионатах НХЛ побил Александр Овечкин, поскольку дедушка Гретцки был русским. В ответ Гашек заявил, что дедушка легендарного хоккеиста был наполовину белорусом и украинцем.

«У меня ощущение, что у Гашека началась агония. Он превращается из человека разумного в человека умелого, то есть у него эволюция наоборот. Что взять с человека, который скоро станет рептилией и будет грызть лед», — цитирует Губерниева «ВсеПроСпорт».

Дедушка Гретцки Терентий в начале ХХ века эмигрировал вместе с супругой Анной и сыном Зиновием в Канаду из Гродненской губернии Российской империи (сейчас — территория Белоруссии). Позже его жена с детьми вернулась на родину, а сам Терентий остался в Канаде зарабатывать деньги. Там он впоследствии создал новую семью, в которой родился отец Уэйна Гретцки.