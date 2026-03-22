Губерниев о 1000-й шайбе Овечкина: «Александр — прекрасен, а «Вашингтон» — нет»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на 1000-ю заброшенную шайбу форварда «Вашингтона» Александра Овечкина в НХЛ в матче регулярного чемпионата с «Колорадо» (2:3 ОТ).

«Событие было предсказуемое. Понятно давно, что он дойдет до этой отметки. Самое главное, чтобы травм избегал. Овечкин — прекрасен, а «Вашингтон» — нет. Они в плей-офф, видимо, не попадут. Подобные рекорды хороши, когда команда борется за Кубок Стэнли. А когда команда везет тачку, мы радуемся за Александра и понимаем, что «Вашингтон», к сожалению, в отстающих. Эти рекорды тогда не столь сияют, потому что хоккей — командная игра. Овечкин от этого все равно менее великим не становится. Он — большой молодец и еще догонит Гретцки один раз. Александр способен играть еще несколько сезонов в НХЛ на высочайшем уровне. Главное — без травм!» — сказал Губерниев «СЭ».

Овечкин является рекордсменом НХЛ по количеству голов в регулярных чемпионатах. На его счету 923 заброшенные шайбы в 1562 играх.

С учетом плей-офф НХЛ (77 шайб в 161 матче) у российского форварда теперь 1000 голов в североамериканской лиге. По этому показателю он является вторым. Больше только у Уэйна Гретцки — 1016.

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