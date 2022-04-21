Известный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил шансы Александра Овечкина стать лучшим бомбардиром НХЛ.

«Мы очень на это надеемся. Потому что в современном спорте, это касается хоккея, кстати, и 36, и даже иногда 40 лет — не возраст. Я очень надеюсь, что Саша, так или иначе, приблизится вплотную или, к нашему огромному счастью, превзойдет достижение Гретцки», — сказал Губерниев корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

На счету 36-летнего россиянина 780 шайб в лиге за всю карьеру. По этому показателю он занимает третье место среди всех игроков НХЛ. Больше него в лиге забили только Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).