Губерниев: «Если не в в этом сезоне, то в следующем Овечкин точно побьет рекорд Гретцки»
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал старт «Вашингтона» и Александра Овечкина в сезоне-2024/25 в НХЛ.
«В НХЛ в принципе можно ожидать чего угодно. Там система драфта и сбалансированность лиги такая, чтобы до высот в Кубке Стэнли могут дойти не то, чтобы середняки, но команды, которые поначалу звезд с неба не хватали. Овечкин в ситуации без травм еще три сезона будет играть в топе с таким здоровьем и феноменальным генетическом потенциалом. Если не в в этом сезоне, то в следующем он точно побьет рекорд Гретцки. Буду трижды рад ошибиться, если он все-таки сделает это в нынешнем чемпионате. А так я вообще ничему не удивляюсь применительно к спорту», — цитирует «ВсеПроСпорт» Губерниева.
39-летний Овечкин за карьеру забил 863 гола в североамериканской лиге. По этому показателю он занимает второе место среди всех игроков НХЛ в истории. Лидирует канадец Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|14
|11
|3
|22
|2
|Нью-Джерси
|18
|10
|8
|22
|3
|Вашингтон
|14
|10
|4
|20
|4
|Рейнджерс
|13
|9
|4
|19
|5
|Айлендерс
|15
|6
|9
|15
|6
|Филадельфия
|16
|6
|10
|14
|7
|Питтсбург
|17
|6
|11
|14
|8
|Коламбус
|14
|5
|9
|12
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|15
|11
|4
|23
|2
|Торонто
|16
|9
|7
|20
|3
|Бостон
|16
|7
|9
|16
|4
|Тампа-Бэй
|14
|7
|7
|15
|5
|Баффало
|16
|7
|9
|15
|6
|Оттава
|14
|7
|7
|14
|7
|Детройт
|14
|6
|8
|13
|8
|Монреаль
|16
|5
|11
|12
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|15
|14
|1
|28
|2
|Миннесота
|15
|10
|5
|23
|3
|Даллас
|14
|9
|5
|18
|4
|Колорадо
|16
|8
|8
|16
|5
|Юта
|15
|6
|9
|15
|6
|Сент-Луис
|15
|7
|8
|14
|7
|Чикаго
|16
|6
|10
|13
|8
|Нэшвилл
|16
|5
|11
|12
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Лос-Анджелес
|17
|9
|8
|21
|2
|Вегас
|15
|9
|6
|20
|3
|Калгари
|16
|8
|8
|19
|4
|Ванкувер
|13
|7
|6
|17
|5
|Эдмонтон
|15
|7
|8
|15
|6
|Сиэтл
|15
|6
|9
|13
|7
|Сан-Хосе
|17
|5
|12
|13
|8
|Анахайм
|14
|5
|9
|12
|13.11
|03:00
|
Торонто – Оттава
|- : -
|13.11
|03:00
|
Рейнджерс – Виннипег
|- : -
|13.11
|03:00
|
Флорида – Нью-Джерси
|- : -
|13.11
|04:00
|
Сент-Луис – Бостон
|- : -
|13.11
|05:00
|
Эдмонтон – Айлендерс
|- : -
|13.11
|06:00
|
Сиэтл – Коламбус
|- : -
|13.11
|06:00
|
Ванкувер – Калгари
|- : -