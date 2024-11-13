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Сегодня, 02:07

Губерниев: «Если не в в этом сезоне, то в следующем Овечкин точно побьет рекорд Гретцки»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал старт «Вашингтона» и Александра Овечкина в сезоне-2024/25 в НХЛ.

«В НХЛ в принципе можно ожидать чего угодно. Там система драфта и сбалансированность лиги такая, чтобы до высот в Кубке Стэнли могут дойти не то, чтобы середняки, но команды, которые поначалу звезд с неба не хватали. Овечкин в ситуации без травм еще три сезона будет играть в топе с таким здоровьем и феноменальным генетическом потенциалом. Если не в в этом сезоне, то в следующем он точно побьет рекорд Гретцки. Буду трижды рад ошибиться, если он все-таки сделает это в нынешнем чемпионате. А так я вообще ничему не удивляюсь применительно к спорту», — цитирует «ВсеПроСпорт» Губерниева.

39-летний Овечкин за карьеру забил 863 гола в североамериканской лиге. По этому показателю он занимает второе место среди всех игроков НХЛ в истории. Лидирует канадец Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Дмитрий Губерниев
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1 Каролина 14 11 3 22
2 Нью-Джерси 18 10 8 22
3 Вашингтон 14 10 4 20
4 Рейнджерс 13 9 4 19
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Атлантический дивизион И В П О
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5 Баффало 16 7 9 15
6 Оттава 14 7 7 14
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8 Монреаль 16 5 11 12
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 15 14 1 28
2 Миннесота 15 10 5 23
3 Даллас 14 9 5 18
4 Колорадо 16 8 8 16
5 Юта 15 6 9 15
6 Сент-Луис 15 7 8 14
7 Чикаго 16 6 10 13
8 Нэшвилл 16 5 11 12
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1 Лос-Анджелес 17 9 8 21
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