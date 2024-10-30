Дмитрий Губерниев: «Без России НХЛ была бы тусклой и пресной»

Известный комментатор и спортивный обозреватель Дмитрий Губерниев прокомментировал две заброшенные шайбы форварда «Вашингтона» Александра Овечкина в ворота «Рейнджерс» (5:3).

«Насколько Овечкину удастся приблизиться к рекорду Уэйна Гретцки? Была такая песня в моем детстве: «Подожду с любовью, время нас рассудит. Было бы здоровье — остальное будет». Если у Овечкина будет здоровье, а оно, судя по всему, у него есть, тот запас... я даже не говорю про уровень мастерства.

Все-таки Овечкин не самый молодой хоккеист. Но что-то мне подсказывает, если он продолжит играть без травм, то он, конечно, побьет рекорд Гретцки на радость всем по обе стороны океана. Овечкин набирает форму, выглядит блестяще. Наши красавцы! Капризов — посмотрите, какой великолепный, как Малкин начал сезон, вратари молодцы — можно только восхищаться нашими в НХЛ. Без России НХЛ была бы тусклой и пресной», — цитирует Овечкина Metaratings.ru.

Овечкин достиг отметки в 857 голов за карьеру в НХЛ и сократил отставание от лучшего снайпера в истории лиги Уэйна Гретцки до 37 шайб. В текущем сезоне на счету нападающего 7 (4+3) очков в 8 матчах.