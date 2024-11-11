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Булыкин: «Молодцы наши в Америке и Овечкин, и Миранчук творят историю»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал победу «Атланты Юнайтед» над «Интер Майами» (2-1 в серии) в плей-офф МЛС и два гола российского форварда «Вашингтона» Александра Овечкина в матче с «Сент-Луисом» (8:1).

«Я скажу, что молодцы наши в Америке и Овечкин, и Миранчук творят историю. Второй так вообще выбил Месси из плей-офф, что очень серьезно. Приятные новости, учитывая, что его брали как звезду и как лидера в США, Алексей показал, что уже может на это претендовать и обыграли команду с самим Лионелем Месси», — цитирует Vprognoze.ru Булыкина.

В ночь на 10 ноября «Атланта Юнайтед» переиграла «Интер Майами» и вышла в 1/4 финала плей-офф МЛС, а Овечкин сократил отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в истории НХЛ до 31 шайбы.

Бартош Слиш и&nbsp;Алексей Миранчук в&nbsp;матче &laquo;Интер Майами&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Атланта&raquo; (2:3). Команда Миранчука шокировала Месси. Великий аргентинец — без титула в МЛС, а «Атланта» идет дальше

Источник: Vprognoze.ru
Александр Овечкин
Алексей Миранчук
Дмитрий Булыкин
Футбол
Хоккей
НХЛ
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