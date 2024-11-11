Булыкин: «Молодцы наши в Америке и Овечкин, и Миранчук творят историю»

Экс-нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал победу «Атланты Юнайтед» над «Интер Майами» (2-1 в серии) в плей-офф МЛС и два гола российского форварда «Вашингтона» Александра Овечкина в матче с «Сент-Луисом» (8:1).

«Я скажу, что молодцы наши в Америке и Овечкин, и Миранчук творят историю. Второй так вообще выбил Месси из плей-офф, что очень серьезно. Приятные новости, учитывая, что его брали как звезду и как лидера в США, Алексей показал, что уже может на это претендовать и обыграли команду с самим Лионелем Месси», — цитирует Vprognoze.ru Булыкина.

В ночь на 10 ноября «Атланта Юнайтед» переиграла «Интер Майами» и вышла в 1/4 финала плей-офф МЛС, а Овечкин сократил отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в истории НХЛ до 31 шайбы.