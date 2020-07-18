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«Для нас стало потерей, когда он выбыл из строя». Главный тренер «Торонто» доволен формой Михеева

18:32
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Главный тренер «Торонто» Шелдон Киф оценил физическую форму нападающего Ильи Михеева, который пропустил внушительный срок из-за травмы запястья.

— Это очень важное возвращение для нашей команды, — цитирует Кифа Toronto Sun. — Для нас стало потерей, когда он выбыл из строя.

Михеев был готов вернуться еще до паузы в чемпионате. Зато у него появилось предостаточно времени, чтобы набрать форму. Зная, с каким усердием он тренируется, мы были уверены, что никаких проблем не возникнет.

Уверен, что он с нетерпением ждет возможности вернуться на лед. Как и вся команда.

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