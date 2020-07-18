«Для нас стало потерей, когда он выбыл из строя». Главный тренер «Торонто» доволен формой Михеева

Главный тренер «Торонто» Шелдон Киф оценил физическую форму нападающего Ильи Михеева, который пропустил внушительный срок из-за травмы запястья.

— Это очень важное возвращение для нашей команды, — цитирует Кифа Toronto Sun. — Для нас стало потерей, когда он выбыл из строя.

Михеев был готов вернуться еще до паузы в чемпионате. Зато у него появилось предостаточно времени, чтобы набрать форму. Зная, с каким усердием он тренируется, мы были уверены, что никаких проблем не возникнет.

Уверен, что он с нетерпением ждет возможности вернуться на лед. Как и вся команда.