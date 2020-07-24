«Для меня вопрос, продолжать сезон или нет, даже не стоял». Овечкин хочет выиграть Кубок Стэнли

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин признался, что соскучился по хоккею. Россиянин хочет помочь команде выиграть трофей.

— Будет непросто провести такое длительное время вне семьи, но моя жена понимает, как мне не хватает хоккея, — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Овечкина. — Она была готова принять любое мое решение, но для меня вопрос, продолжать сезон или нет, даже не стоял.

Каждая команда, каждый игрок хочет продолжить сезон ради шанса на победу. Уверен, у нас есть хорошая возможность снова выиграть Кубок. Если посмотреть на наш состав, в нем предостаточно талантливых и опытных игроков. Жду не дождусь, когда начнутся матчи.