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«Для меня вопрос, продолжать сезон или нет, даже не стоял». Овечкин хочет выиграть Кубок Стэнли

02:38
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Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин признался, что соскучился по хоккею. Россиянин хочет помочь команде выиграть трофей.

— Будет непросто провести такое длительное время вне семьи, но моя жена понимает, как мне не хватает хоккея, — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Овечкина. — Она была готова принять любое мое решение, но для меня вопрос, продолжать сезон или нет, даже не стоял.

Каждая команда, каждый игрок хочет продолжить сезон ради шанса на победу. Уверен, у нас есть хорошая возможность снова выиграть Кубок. Если посмотреть на наш состав, в нем предостаточно талантливых и опытных игроков. Жду не дождусь, когда начнутся матчи.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/energized-ovechkin-has-sights-set-on-2nd-cup/c-317586964

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