Российский нападающий Евгений Дадонов доволен переходом из «Флориды» в «Оттаву». Также он отметил, что у него были и другие варианты продолжения карьеры.

— Когда открылся рынок свободных агентов, пошли звонки от разных команд. С представителями многих клубов я говорил лично, — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Дадонова. — Поступала разная информация от агента, нужно было все послушать. Разложить по полочкам, подумать, взвесить. С одними клубами шли легче переговоры, с кем-то они затянулись. Да, я подписал контракт не в первый же день рынка. Но выбрал «Оттаву», решив, что для меня это будет лучший вариант.