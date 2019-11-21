Голкипер «Рейнджерс» Хенрик Лундквист вместе со своей командой обыграл «Вашингтон» (4:1) в регулярном чемпионате НХЛ. Вратарь сделал 30 сэйвов и одержал 454-ю победу в карьере, сравнявшись на пятом месте в истории НХЛ с Кертисом Джозефом. От четвертой позиции, где располагается Эд Белфур, его теперь отделяют 30 побед.

— Для меня честь находиться в такой компании, — цитирует Лундквиста официальный сайт лиги. — В НХЛ играло очень много великих вратарей, и многие из них вдохновляли меня. В последние два года победы одерживать стало сложнее, но я просто собираюсь продолжать сражаться. Для меня это правда многое значит.

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