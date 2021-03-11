Disney, ESPN и НХЛ заключили 7-летний контракт по телевизионным правам
04:20
Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила, что достигла соглашения с The Walt Disney Company и ESPN о телевизионных, стриминговых и медиа-правах. Контракт начнет действовать с сезона-2021/22.
«Партнерство лучшей в мире хоккейной лиги и платформ The Walt Disney Company — это большая победа болельщиков и всей игры. Этот революционный семилетний договор не только позволит НХЛ получить выгоду от мощи, влияния и охвата The Walt Disney Company и ABC/ESPN, но и задаст новый стандарт в трансляциях нашей игры самым страстным и технически-подкованным болельщикам в спорте», — сказал комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн.
Дополнительная информация:
https://www.nhl.com/ru/news/nhl-espn-disney-announce-7-year-rights-deal/c-322348008
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