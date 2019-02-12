Дисциплинарный комитет НХЛ рассмотрит отмашку Малкина

Дисциплинарный комитет НХЛ рассмотрит отмашку нападающего "Питтсбурга" Евгения Малкина в матче регулярного чемпионата с "Филадельфией" (4:1), информирует официальный сайт лиги.

Арбитры наказали форварда за неспортивное поведение после того, как в третьем периоде Малкин вел борьбу с соперниками и отмахнулся от нападающего Михаэля Раффля. В качестве наказания может рассматриваться штраф или дисквалификация на один матч.

Напомним, что в ноябре в матче "Вашингтон" – "Питтсбург" (2:1) во время розыгрыша большинства гостями российский форвард нарушил правила против американского нападающего "Кэпс" Ти Джея Оши. Однако лига приняла решение не применять дополнительных дисциплинарных мер, так как удар Малкина был вызван движением Оши в его сторону.

Малкин получил матч-штраф за отмашку клюшкой. Видео

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