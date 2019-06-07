09:51 | Хоккей — НХЛ

Директор НХЛ по судейству не комментирует решения арбитра на матче "Сент-Луис" – "Бостон"

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Директор НХЛ по судейству Стивен Уолком считает, что судья видел момент спорный эпизод с фолом до заброшенной победной шайбы в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли "Сент-Луис""Бостон" (2:1) .

Нападающий "Блюз" Дэвид Перрон забросил победную шайбу в третьем периоде. Судьи засчитали гол, учитывая, что форвард "Сент-Луиса"Тайлер Бозак сфолил на игроке "Брюинз" Ноэле Аккьяри за несколько секунд до взятия ворот.

– Мы не комментируем судейские решения в играх. В каждой игре случаются сотни свистков. Судья был на льду, он видел момент и не посчитал, что там было нарушение, – приводит слова Уолка журналист Фрэнк Серавалли в Твиттере.

Счет в серии 3-2 в пользу "Блюз". Шестая игра состоится 10 июня, в 3.00 по московскому времени.

 

"Бостон" – "Сент-Луис": гости забросили победную шайбу после фола

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