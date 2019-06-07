Директор НХЛ по судейству не комментирует решения арбитра на матче "Сент-Луис" – "Бостон"

Директор НХЛ по судейству Стивен Уолком считает, что судья видел момент спорный эпизод с фолом до заброшенной победной шайбы в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли "Сент-Луис" – "Бостон" (2:1) .

Нападающий "Блюз" Дэвид Перрон забросил победную шайбу в третьем периоде. Судьи засчитали гол, учитывая, что форвард "Сент-Луиса"Тайлер Бозак сфолил на игроке "Брюинз" Ноэле Аккьяри за несколько секунд до взятия ворот.

– Мы не комментируем судейские решения в играх. В каждой игре случаются сотни свистков. Судья был на льду, он видел момент и не посчитал, что там было нарушение, – приводит слова Уолка журналист Фрэнк Серавалли в Твиттере.

Счет в серии 3-2 в пользу "Блюз". Шестая игра состоится 10 июня, в 3.00 по московскому времени.

#NHL svp + dir of officiating Stephen Walkom to pool reporter on Bozak/Acciari:



"We don't make comments on judgment calls within games. There are hundreds of judgment calls in every game. The official on the play, he viewed it and he didn't view it as a penalty at the time." — Frank Seravalli (@frank_seravalli) 7 июня 2019 г.

"Бостон" – "Сент-Луис": гости забросили победную шайбу после фола