Директор НХЛ по судейству не комментирует решения арбитра на матче "Сент-Луис" – "Бостон"

Директор НХЛ по судейству Стивен Уолком считает, что судья видел момент спорный эпизод с фолом до заброшенной победной шайбы в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли "Сент-Луис" – "Бостон" (2:1) .
Нападающий "Блюз" Дэвид Перрон забросил победную шайбу в третьем периоде. Судьи засчитали гол, учитывая, что форвард "Сент-Луиса"Тайлер Бозак сфолил на игроке "Брюинз" Ноэле Аккьяри за несколько секунд до взятия ворот.
– Мы не комментируем судейские решения в играх. В каждой игре случаются сотни свистков. Судья был на льду, он видел момент и не посчитал, что там было нарушение, – приводит слова Уолка журналист Фрэнк Серавалли в Твиттере.
Счет в серии 3-2 в пользу "Блюз". Шестая игра состоится 10 июня, в 3.00 по московскому времени.
#NHL svp + dir of officiating Stephen Walkom to pool reporter on Bozak/Acciari:— Frank Seravalli (@frank_seravalli) 7 июня 2019 г.
"We don't make comments on judgment calls within games. There are hundreds of judgment calls in every game. The official on the play, he viewed it and he didn't view it as a penalty at the time."
"Бостон" – "Сент-Луис": гости забросили победную шайбу после фола