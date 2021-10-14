Дионн поздравил Овечкина с тем, что россиянин обошел его в списке лучших снайперов в истории НХЛ

Один из лучших снайперов в истории НХЛ Марсель Дионн поздравил нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина с тем, что россиянин обогнал его по количеству голов в лиге.

Сегодня, 14 октября Овечкин сделал дубль в матче против «Рейнджерс» (5:1) и поднялся на пятое место по количеству заброшенных шайб в НХЛ. Теперь на счету россиянина 732 гола, в то время как у Дионна — 731.

Сразу после того, как Овечкин обогнал Дионна, на арене «Вашингтона» был показан ролик, в котором 70-летний канадец поздравляет форварда «Кэпиталс» с очередным достижением. Позднее видео было опубликовано в официальном Twitter «Вашингтона».

Овечкин отстает на 9 шайб от идущего на 4-м месте в списке лучших снайперов НХЛ Бретта Халла (742) и уступает 162 шайбы лидеру списка Уэйну Гретцки.