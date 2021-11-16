36-летний Дион Фанюф завершил карьеру

Известный канадский защитник Дион Фанюф завершил карьеру, сообщайте пресс-служба Профсоюза игроков НХЛ.

Dion Phaneuf is calling it a career after 1,048 NHL GP in 14 seasons. The three-time #NHLAllStar and former @MapleLeafs captain tallied 494 regular-season points.



Full release: https://t.co/c5TlRf18Ur pic.twitter.com/mSSQ36RcWk — NHLPA (@NHLPA) November 16, 2021

Последним клубом 36-летнего канадца был «Лос-Анджелес», который он покинул по ходу сезона-2017/18.

Всего защитник провел в НХЛ 1048 матчей, выступая за «Кингз», «Калгари», «Оттаву» и «Торонто» и набрав 494 (137+357) очка и 1345 минут штрафа.

Фанюф был выбран на драфте-2003 под общим 9-м номером «Калгари». В составе сборной Канады он выиграл чемпионат мира, а также становился победителем молодежного ЧМ.