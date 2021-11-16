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36-летний Дион Фанюф завершил карьеру

Бывший защитник сборной Канады Дион Фанюф завершил карьеру
17:54
Дион Фанюф. Фото Getty Images
Дион Фанюф. Фото Getty Images
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Известный канадский защитник Дион Фанюф завершил карьеру, сообщайте пресс-служба Профсоюза игроков НХЛ.

Последним клубом 36-летнего канадца был «Лос-Анджелес», который он покинул по ходу сезона-2017/18.

Всего защитник провел в НХЛ 1048 матчей, выступая за «Кингз», «Калгари», «Оттаву» и «Торонто» и набрав 494 (137+357) очка и 1345 минут штрафа.

Фанюф был выбран на драфте-2003 под общим 9-м номером «Калгари». В составе сборной Канады он выиграл чемпионат мира, а также становился победителем молодежного ЧМ.

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Иван Шитик все материалы автора
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