36-летний Дион Фанюф завершил карьеру
Бывший защитник сборной Канады Дион Фанюф завершил карьеру
17:54
Известный канадский защитник Дион Фанюф завершил карьеру, сообщайте пресс-служба Профсоюза игроков НХЛ.
Последним клубом 36-летнего канадца был «Лос-Анджелес», который он покинул по ходу сезона-2017/18.
Всего защитник провел в НХЛ 1048 матчей, выступая за «Кингз», «Калгари», «Оттаву» и «Торонто» и набрав 494 (137+357) очка и 1345 минут штрафа.
Фанюф был выбран на драфте-2003 под общим 9-м номером «Калгари». В составе сборной Канады он выиграл чемпионат мира, а также становился победителем молодежного ЧМ.
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