«Северсталь» на выезде обыграла московское «Динамо» в Кубке Гагарина

«Северсталь» в матче 1/4 финала Западной конференции 4 марта на выезде обыграла московское «Динамо» — 5:2.

Два (1+1) очка у хозяев набрал форвард Дмитрий Кагарлицкий, у гостей заброшенными шайбами отличились Никита Гуслистов, Александр Петунин, Шон Лаллонд, Йоонас Няттинен и Владислав Кодола.

Счет в серии стал 1-1, в первом матче москвичи одержали победу 1:0 благодаря шайбе Дмитрия Яшкина.

КХЛ. 1/4 финала конференций

«Динамо» (Москва) — «Северсталь» (Череповец) — 2:5 (0:1, 2:2, 0:2)

Голы: Гуслистов — 1 (Макеев), 15:23 — 0:1. Шипачев — 1 (бол., Кагарлицкий, Сергеев), 24:14 — 1:1. Петунин — 1 (Лалонд), 30:41 — 1:2. Лалонд — 1 (К. Капустин, Гуслистов), 35:53 — 1:3. Кагарлицкий — 1 (бол., Яшкин), 39:50 — 2:3. Няттинен — 1 (Лишка), 43:18 — 2:4. Кодола — 1, 53:09 — 2:5.

Вратари: Еременко (Бочаров, 53:09) — Подъяпольский.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 33 (9+10+14) — 24 (8+10+6).

Судьи: Ансонс, Ромасько.

4 марта. Москва. «ВТБ Арена». 4180 зрителей.