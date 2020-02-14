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Дин Эвасон станет исполняющим обязанности главного тренер «Миннесоты»

19:25
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Как уже сообщал «СЭ», «Миннесота» рассталась с главным тренером Брюсом Будро. 65-летний специалист был уволен со своего поста.

Исполняющим обязанности главного тренера «Дикарей» станет Дин Эвасон, сообщает в Twitter журналист Майкл Руссо. Он занимал пост помощника главного тренера «Уайлд» с 2018 года.

55-летний Эвасон за свою карьеру успел поиграть за «Вашингтон», «Хартфорд», «Сан-Хосе», «Даллас» и «Калгари». На драфте-1982 он был выбран под общим 89-м номером «Кэпиталз».

В составе сборной Канады нападающий выигрывал чемпионата мира 1997 года.

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