Дин Эвасон станет исполняющим обязанности главного тренер «Миннесоты»

Как уже сообщал «СЭ», «Миннесота» рассталась с главным тренером Брюсом Будро. 65-летний специалист был уволен со своего поста.

Исполняющим обязанности главного тренера «Дикарей» станет Дин Эвасон, сообщает в Twitter журналист Майкл Руссо. Он занимал пост помощника главного тренера «Уайлд» с 2018 года.

55-летний Эвасон за свою карьеру успел поиграть за «Вашингтон», «Хартфорд», «Сан-Хосе», «Даллас» и «Калгари». На драфте-1982 он был выбран под общим 89-м номером «Кэпиталз».

В составе сборной Канады нападающий выигрывал чемпионата мира 1997 года.