Защитник «Вашингтона» Брэнден Диллон рассказал про свою драку с российским нападающим «Питтсбурга» Евгением Малкиным?.

— Я люблю играть жестко, особенно против топ-парней. Малкин — очень хороший игрок. Иногда он тоже любит играть в силовой хоккей.

В таких матчах порой бывает, что горячий темперамент берет верх. Это здорово, — приводит слова Диллона журналистка Саманта Пелл в Twitter.