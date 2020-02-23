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Диллон — про драку с Малкиным: «Люблю играть жестко против топ-парней»

23 февраля 2020, 23:54
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Защитник «Вашингтона» Брэнден Диллон рассказал про свою драку с российским нападающим «Питтсбурга» Евгением Малкиным?.

— Я люблю играть жестко, особенно против топ-парней. Малкин — очень хороший игрок. Иногда он тоже любит играть в силовой хоккей.

В таких матчах порой бывает, что горячий темперамент берет верх. Это здорово, — приводит слова Диллона журналистка Саманта Пелл в Twitter.

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