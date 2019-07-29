Дилан Стром: "Чувствую, что укрепил свои позиции в НХЛ"

Форвард "Чикаго" Дилан Стром поделился ожиданиями от нового сезона.

- Я чувствую, что укрепил свои позиции в НХЛ, - цитирует Строма официальный сайт лиги. - Но это не значит, что теперь можно не работать. Сейчас от меня будут требовать уже определенного уровня игры, потому что теперь все знают, на что я способен. С нетерпением жду нового сезона. В концовке чемпионата мне показалось, что мы стали нащупывать свою игру. Все стали понимать друг друга. Мы надеемся, что в новом году сразу начнем так играть.

22-летний хоккеист в прошлом сезоне провел 58 матчей за "Чикаго" и набрал 51 (17+34) очко.