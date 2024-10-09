Дилан Гюнтер забил первый гол «Юты» в НХЛ

Нападающий «Юты» Дилан Гюнтер открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго».

Форвард отличился спустя 4 минуты 55 секунд после начала первого периода.

Гюнтер стал автором первого гола команды в НХЛ. «Юта» — дебютант лиги, матч с «Чикаго» стал для нее первым в турнире.