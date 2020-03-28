Диктор «Сент-Луиса» сдал положительный тест на коронавирус

Диктор «Сент-Луиса» Джон Келли сдал положительный тест на коронавирус. 59-летний Келли находится на домашнем карантине с 13 марта, сообщает официальный сайт НХЛ.

«Клуб подтверждает, что у Джона был выявлен COVID-19. Мы рады сообщить, что он чувствует себя сильным и у него отсутствуют симптомы. Здоровье и безопасность всей семьи «Блюз» остаются в центре нашего внимания в эти беспрецедентные времена», — сказано в заявлении клуба.

Почти все спортивные соревнования, за исключением чемпионата Белоруссии по футболу, были перенесены или отменены из-за пандемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 597 304 человек. Умерших — 27 365, выздоровевших — 131 708. В России на данный момент 1036 случаев заражения, четыре человека умерли.

Кто из спортсменов заболел коронавирусом? К сожалению, список пополняется

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